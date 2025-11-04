BIST 11.043
DOLAR 42,09
EURO 48,55
ALTIN 5.402,99
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sürücüler dikkat! Kaza oldu yol ulaşıma kapandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sürücüler dikkat! Kaza oldu yol ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Abone ol

Toz şeker yüklü tır, cip ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonrası savrulan tır, bariyerleri aşarak Ankara istikametine geçti. Tır, bu yönde de bir hafif ticari çarparak durabildi.

İlk bilgilere göre yaralananın bulunmadığı kaza sonrası bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücüler dikkat! Kaza oldu yol ulaşıma kapandı - Resim: 0

Olay sebebiyle otoyolun Ankara yönü trafiğe kapanırken, ekiplerin ulaşımı açma çalışması sürüyor. Yolun İstanbul yönünde ise ulaşım kontrollü sağlanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
FIFA'dan İran'da statlara kadın taraftarların alınmasına övgü
FIFA'dan İran'da statlara kadın taraftarların alınmasına övgü
ABD, Türkiye-Irak su anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
ABD, Türkiye-Irak su anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
CHP'nin 38. Olağan Kurultay davası ertelendi
CHP'nin 38. Olağan Kurultay davası ertelendi
"Fal, büyü dolandırıcılığı" operasyonu! 62 şüpheli yakalandı
"Fal, büyü dolandırıcılığı" operasyonu! 62 şüpheli yakalandı
Türkiye, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 212 sporcuyla yer alacak
Türkiye, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 212 sporcuyla yer alacak
Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel: CHP'de kaos, AK Parti'de düzen var!
Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel: CHP'de kaos, AK Parti'de düzen var!
Ticaret Bakanlığı, kasım ayı indirimlerini yakından takip edecek
Ticaret Bakanlığı, kasım ayı indirimlerini yakından takip edecek
Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu! Galatasaray, yarın Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak
Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu! Galatasaray, yarın Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak
Bakan Kurum TOKİ ile ev sahibi olan vatandaşları paylaştı! "Yeni 500 bin sosyal konutumuz da sizleri bekliyor”
Bakan Kurum TOKİ ile ev sahibi olan vatandaşları paylaştı! "Yeni 500 bin sosyal konutumuz da sizleri bekliyor”
İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlalleri arttı
İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlalleri arttı
Ankara merkezli FETÖ operasyonu! Şüphelilerden 2'si TÜBİTAK, 1'i ASELSAN çalışanı
Ankara merkezli FETÖ operasyonu! Şüphelilerden 2'si TÜBİTAK, 1'i ASELSAN çalışanı
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Euro ve Dolar alış-satış rakamları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Euro ve Dolar alış-satış rakamları