DEM Heyeti İmralı'da Abdullah Öcalan ile ne konuştuğunu açıkladı

Dün İmralı'ya giderek PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyetinden görüşmeye dair açıklama geldi. Öcalan'ın, "Kürt olgusunun tüm boyutlarıyla Cumhuriyetin yasallığına dahil edilmesi ve bunun için güçlü bir geçiş süreci temel alınmalıdır." dediği iletildi.

DEM Parti İmralı Heyeti, geçtiğimiz 30 Ekim Perşembe günü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından dün İmralı Adası'nda PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'la görüştü. Heyet, Cumhur İttifakı'nın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı süreç kapsamında 28 Aralık 2024 tarihinden itibaren sekizinci görüşmeyi gerçekleştirdi. Öcalan ile görüşmeye DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Özgür Erol katıldı.

KÜRT OLGUSU TALEBİ
DEM Parti İmralı Heyeti tarafından Öcalan ile görüşmenin ardından bugün yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Öcalan'ın, "Kürt olgusunun tüm boyutlarıyla Cumhuriyetin yasallığına dahil edilmesi ve bunun için güçlü bir geçiş süreci temel alınmalıdır." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Görüşmenin üç saat sürdüğünün belirtilen açıklamada, "Son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdik." ifadeleri kullanıldı. Parti tarafından yapılan açıklamada Öcalan'ın şu mesajları aktarıldı:

"İçinde bulunduğumuz süreci ilerletebilmek, tarihi ve sosyolojiyi daha fazla ciddiye almayı gerektiriyor. Türk-Kürt ilişkisinin bin yıllık iki sütun olarak bugüne geldiğinin tespit edilmesi önemlidir. Bu sütunların görülmesi, anlaşılması ve onarılması suretiyle birlikteliğin güçlendirilmesi gerekir.

Çizgiler çekerek değil, güncel sorunlarımızı da kapsayacak bir ufuk oluşturarak hareket etmeliyiz.

Sınırlı şartlarda tarihi bir mesele için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Yıkıcı ve negatif değil, pozitif bir aşamayı geliştirmeye çalışıyoruz. Kürt olgusunun tüm boyutlarıyla Cumhuriyetin yasallığına dahil edilmesi ve bunun için güçlü bir geçiş süreci temel alınmalıdır. Bütünsel bir olgu olarak yasallığa geçiş, Demokratik Cumhuriyetin hukuksal temellerini sağlamlaştıracaktır.

Bugün dönemsel olarak eşiğinde olduğumuz demokratik entegrasyon imkanı hem yerellik hem evrenselliktir. Pozitif aşamaya geçebilmek için bu süreçte herkesin hassasiyet, ciddiyet ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi hayati önemdedir.

Heyet, son olarak 3 Ekim günü adaya gitmişti.

