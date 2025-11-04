BIST 11.042
DOLAR 42,09
EURO 48,56
ALTIN 5.391,58
HABER /  DÜNYA

ABD, Türkiye-Irak su anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

ABD, Türkiye-Irak su anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak Özel Temsilcisi Mark Savaya, Türkiye ile Irak arasında su yönetimi ve su alanında işbirliği projelerinin finansmanı için varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Abone ol

Savaya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Irak ile Türkiye arasında süregelen su yönetimi sorunlarının ele alınmasına yönelik varılan anlaşmayı takdirle karşılıyor ve Irak hükümetini bu adımından dolayı kutluyorum." ifadesini kullandı.

Anlaşmanın iki ülke ilişkilerine katkı sunacağını belirten Savaya, anlaşmanın, bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi ve milyonlarca Irak vatandaşının geçimini etkileyen kuraklık ile su kıtlığına karşı sürdürülebilir kaynak yönetiminin sağlanması yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Savaya, ABD'nin bölgedeki işbirliği girişimlerini desteklemeyi sürdüreceğini aktardı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 2 Kasım'da gerçekleştirilen "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması Kapsamındaki Projelerin Finansmanı için Mekanizma Belgesi" imza törenine, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani başkanlık etmişti.

Anlaşma Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından imzalanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'nin 38. Olağan Kurultay davası ertelendi
CHP'nin 38. Olağan Kurultay davası ertelendi
"Fal, büyü dolandırıcılığı" operasyonu! 62 şüpheli yakalandı
"Fal, büyü dolandırıcılığı" operasyonu! 62 şüpheli yakalandı
Türkiye, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 212 sporcuyla yer alacak
Türkiye, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 212 sporcuyla yer alacak
Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel: CHP'de kaos, AK Parti'de düzen var!
Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel: CHP'de kaos, AK Parti'de düzen var!
Ticaret Bakanlığı, kasım ayı indirimlerini yakından takip edecek
Ticaret Bakanlığı, kasım ayı indirimlerini yakından takip edecek
Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu! Galatasaray, yarın Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak
Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu! Galatasaray, yarın Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak
Bakan Kurum TOKİ ile ev sahibi olan vatandaşları paylaştı! "Yeni 500 bin sosyal konutumuz da sizleri bekliyor”
Bakan Kurum TOKİ ile ev sahibi olan vatandaşları paylaştı! "Yeni 500 bin sosyal konutumuz da sizleri bekliyor”
İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlalleri arttı
İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlalleri arttı
Ankara merkezli FETÖ operasyonu! Şüphelilerden 2'si TÜBİTAK, 1'i ASELSAN çalışanı
Ankara merkezli FETÖ operasyonu! Şüphelilerden 2'si TÜBİTAK, 1'i ASELSAN çalışanı
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Euro ve Dolar alış-satış rakamları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Euro ve Dolar alış-satış rakamları
15 bin deprem! Prof.Dr. Şükrü Ersoy: "Bir ayda tüm Türkiye'de olan deprem Sındırgı'da oldu"
15 bin deprem! Prof.Dr. Şükrü Ersoy: "Bir ayda tüm Türkiye'de olan deprem Sındırgı'da oldu"
Görevden alınan müdür kendini astı! Aksaray'ı sarsan intiharda çarpıcı iddia
Görevden alınan müdür kendini astı! Aksaray'ı sarsan intiharda çarpıcı iddia