BIST 10.914
DOLAR 42,09
EURO 48,44
ALTIN 5.409,34
HABER /  GÜNCEL

İki yaban keçisini öldürdüler! Bakın ne kadar ceza kesildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İki yaban keçisini öldürdüler! Bakın ne kadar ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 yaban keçisini öldürdüğü belirlenen kişilere 1 milyon 901 bin 355 lira ceza kesti.

Abone ol

DKMP'nin NSosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olaya ilişkin bilgi verildi.

Avcıların yasa dışı avlandıkları vurgulanan açıklamada, "Konya-Seydişehir'de gelen ihbar üzerine harekete geçen ekiplerimiz, içinde 3 kişinin bulunduğu aracı durdurarak yaptığı aramada, parçalanmış halde 2 yaban keçisi ve 1 yivli tüfek ele geçirdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yaban keçileri ile tüfeğe el konulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Şahıslara Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 1 milyon 880 bin lira tazminat ve 21 bin 355 lira idari para cezası olmak üzere toplam 1 milyon 901 bin 355 lira ceza uygulandı. Yaban hayatına zarar verenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek."

ÖNCEKİ HABERLER
MediaMarkt'ta "Şahane Kasım" kampanyası sürüyor
MediaMarkt'ta "Şahane Kasım" kampanyası sürüyor
ATA Holding, Güney Afrika'yla ortak yatırım fırsatlarını masaya yatırdı
ATA Holding, Güney Afrika'yla ortak yatırım fırsatlarını masaya yatırdı
Albaraka Türk'e Gümüş Stevie Ödülü
Albaraka Türk'e Gümüş Stevie Ödülü
Çok önemli dendi! Devlet Bahçeli'den Cumhur ittifakı ve Öcalan bombaları
Çok önemli dendi! Devlet Bahçeli'den Cumhur ittifakı ve Öcalan bombaları
Ülker Bisküvi EBRD ile 75 milyon avroluk yeni kredi anlaşması imzaladı
Ülker Bisküvi EBRD ile 75 milyon avroluk yeni kredi anlaşması imzaladı
Bakan Mehmet Şimşek: Bazı fonlarda manipülasyon yapıldığını biliyoruz
Bakan Mehmet Şimşek: Bazı fonlarda manipülasyon yapıldığını biliyoruz
Alperen Şengün yıldızlaştı Houston Rockets kazandı
Alperen Şengün yıldızlaştı Houston Rockets kazandı
YÖK'ten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diploması ile ilgili açıklama
YÖK'ten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diploması ile ilgili açıklama
DEM Heyeti İmralı'da Abdullah Öcalan ile ne konuştuğunu açıkladı
DEM Heyeti İmralı'da Abdullah Öcalan ile ne konuştuğunu açıkladı
Sürücüler dikkat! Kaza oldu yol ulaşıma kapandı
Sürücüler dikkat! Kaza oldu yol ulaşıma kapandı
FIFA'dan İran'da statlara kadın taraftarların alınmasına övgü
FIFA'dan İran'da statlara kadın taraftarların alınmasına övgü
ABD, Türkiye-Irak su anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
ABD, Türkiye-Irak su anlaşmasını memnuniyetle karşıladı