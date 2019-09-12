Cami kapısında 100 lira bulan imam kameraya bakınca mest oldu

Yıldırım, görüntülerde, yolda buldukları parayı cami girişine bırakan çocukları görünce hem şaşırdı, hem sevindi.

Yıldırım, duygulandıran o anları, “Sizi yetiştiren anne babaya ve öğretmene helal olsun. Parayı sokakta bulmalarına rağmen haram paraya dokunmak yerine en uygun yere bırakmışlar, ÜMİDİMİZSİNİZ ÇOCUKLAR” sözleri ile sosyal medya heasbından paylaşarak adam olacak çocukları açığa çıkardı.

Din Kültürü Öğretmeni Yıldırım’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım büyük ilgi topladı.