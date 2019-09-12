Galatasaray'dan 12 dakikalık Radamel Falcao videosu

Galatasarayda Radamel Falcao transferinin yankıları devam ediyor. Galatasaray, kulübün YouTube hesabından oyuncunun transfer süreciyle ilgili yeni bir video yayınladı. 'VLOG' formatında paylaşılan 12 dakikalık videoda transfer süreci anlatılırken yöneticilerden taraftarlara kadar herkese yer verildi. Video ayrıca İngilizce, İspanyolca ve Fransızca altyazı seçenekleriyle eklendi..