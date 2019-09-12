DÜNYA

ABD öncülüğündeki koalisyondan DSG'nin 'komando adaylarına' eğitim

Suriye'de faaliyet gösteren Ortak Görev Kuvveti Özel Kuvvetler Komutanlığı (CJTFOIR), Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) verdiği eğitime ilişkin bir video yayınladı.

Suriye'de 'IŞİD'e karşı mücadele' adı altında faaliyet yürüyen ABD öncülüğündeki Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekâtı (CJTFOIR), Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) verdiği eğitimin görüntülerini yayınladı.

Komutanlığın Twitter hesabından yayınlanan videoda şu ifadeler kullanıldı.

"Suriye Demokratik Kuvvetleri komando öğrencileri, Suriye'de 3 Ağustos 2019 tarihli eğitimleri sırasında bir odayı temizlediler. Ortak Görev Kuvveti Özel Kuvvetler Komutanlığı, bir yaz eğitiminin bir parçası olarak Kentsel Arazi Askeri Operasyonlarında öğrencilere eğitim verdi."

​Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.

Öte yandan, Türkiye ile ABD arasında devam eden 'güvenli bölge' görüşmelerinde ABD'nin DSG'ye destek vermeye devam etmesi de taraflar arasındaki tartışma konularından biri.

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