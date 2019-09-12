MEDYA

Kardeş Çocukları 18. bölüm 2. fragmanı

Kardeş Çocukları dizisi 18. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kardeş Çocukları 18. yeni bölümüyle 17 Eylül 2019 Salı akşamı Star'da olacak. Kardeş Çocukları'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kardeş Çocukları 18. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kardeş Çocukları'nın yeni bölümünde neler olacak? Kardeş Çocukları 17 Eylül 2019 Salı akşamı Star'da...

Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran ve Umay. Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, 'Sosyetik güzel’' Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul’dadır. Hayallerde bile birleşemeyecek kadar farklı hayatlar yaşayan annelerin yolları, yıllar sonra karşılaşınca beklenmedik olaylara neden olur.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Çocukların Mansur Yavaş isyanı!
Ece Üner'ın Arda Turan'a attığı gol!
Şehit eşine küfür etmişti! İşte özür videosu
İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı’yla toplantı açıklaması
Mustafa Cengiz'den Rodrigues açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'whatsapp' talimatı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aşk Ağlatır 2. bölüm 2. fragmanı
Benim Tatlı Yalanım 13. bölüm 2. fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 36. bölüm 2. fragmanı
Şehit eşlerine hakaret eden şahsın özür videosu ortaya çıktı
Ece Üner’in Arda Turan’a tepkisi
Sen Anlat Karadeniz 56. bölüm fragmanı
Şehit eşlerine hakaret eden şahıs gözaltına alındı
DGS ek tercih kılavuzu boş üniversite kontenjan bilgisi ÖSYM