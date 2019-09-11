Ece Üner’in Arda Turan’a tepkisi
Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, Arda Turan'a verilen cezayla ilgili ana haberde çok sert açıklamalarda bulundu.
Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, futbolcu Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin ile kavga etmesiyle ilgili 3 ayrı suçtan toplamda 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı, cinsel taciz suçundan ise beraat ettiği davaya ilişkin haberi sunarken, "Zaten ceza almayacağımızı bildiğimiz için bunları yaparız. Öyle mi?" dedi. Üner'in tepkisi sosyal medyada gündem oldu.