Ece Üner’in Arda Turan’a tepkisi

Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, futbolcu Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin ile kavga etmesiyle ilgili 3 ayrı suçtan toplamda 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı, cinsel taciz suçundan ise beraat ettiği davaya ilişkin haberi sunarken, "Zaten ceza almayacağımızı bildiğimiz için bunları yaparız. Öyle mi?" dedi. Üner'in tepkisi sosyal medyada gündem oldu.