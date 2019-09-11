GÜNCEL

Şehit eşlerine hakaret eden şahıs gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden şehit eşlerine hakaret eden şahıs için harekete geçti. Kimlik bilgileri kısa sürede tespit edilen şahıs gözaltına alındı.

Emniyet birimlerince yapılan çalışmalarda isminin İ.H.S. olduğu tespit edilen şahıs, sosyal medya hesabından şehit eşlerine hakaret ettiği bir video yayınladı. Kısa sürede yayılan videoya vatandaş büyük tepki gösterdi.

Videoyu fark eden Emniyet Genel Müdürlüğü, şahsın yakalanması için çalışmalara başladı. Kimlik bilgileri tespit edilen İ.H.S. isimli şahıs İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın sosyal medyada tepki topladığını fark ettikten sonra söz konusu videoyu 2 sene önce yayınladığına dair yeni bir video çektiği öğrenildi. Gözaltındaki şahsın işlemleri devam ediyor.

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