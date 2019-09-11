Fenomen Yağmur Taktaş, mesajlarını ifşa ettiği futbolcu Emre Mor ile yaşadıklarını anlattı

İspanya'nın Celta Vigo takımından Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Emre Mor, 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen Yağmur Taktaş'ı sosyal medyada yakın markaja aldı. Taktaş, kendisine birden fazla mesaj gönderen futbolcuyu Instagram hesabından ifşa etti. Bugün canlı yayına katılan Taktaş, herkesin reklama ihtiyacının olduğunu söyleyerek Mor ile arasında geçenleri anlattı.

"EMRE İLE BİR ARAYA GELDİM"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla 270 bin aboneye ulaşan Taktaş, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Futbolcuyla yaşadıklarını anlatan Yağmur Taktaş şunları söyledi: "Emre Mor iyi bir futbolcu 2 milyon takipçisi var. Bana ilk mesajı o attı, daha önce de konuştuğumuzu söyledi ama ben onları hatırlamıyorum. Emre ile bir araya geldim. Bana ilk önce evinde görüşme teklif etti. Ben de 'Hayır Bebek'teyim Bebek'e gelebilirsin orada tanışabiliriz' dedim. O gün buluşmadık ama daha sonra bir araya geldik.

"EMRE'YLE GÖRÜŞMEK İSTESEM BENİMLE GÖRÜŞMEK İSTER"

Emre benden yaşça küçük. Ben küçük erkeklerden hoşlanmıyorum, benim tarzım değil. Ben 23 yaşındayım bana bir şeyler öğretebilecek insanlarla görüşmeyi seviyorum. Daha sonra bana mesajlar atmaya devam etti. Ben görüşmedim.Emre ile şu an görüşmek istesem zaten görüşürüm. Aramızda bir iletişim kopukluğu oldu. Şu an bu olaylar olmasına rağmen ben görüşmek istesem Emre yine benimle görüşmek ister."

"HERKESİN REKLAMA İHTİYACI VARDIR"

Mevlüt Tezel'in kendisi hakkında söylediği "Emre'nin gece hayatıyla ilgili akıl hocası yok galiba. Biri sosyal medya güzellerinin fubolcuların kendilerine attığı mesajları ifşa ederek gündeme gelmeye çalıştığını söylesin" demesi üzerine herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı. Tezel'e cevap veren Taştaş, "Beyefendi kendince çok doğru söylemiş. Ben zaten 18 yaşında da magazine çıktım, 20 yaşında da. Daha önce de bir moda yarışmasındaydım yani benim bunlara ihtiyacım yok. Yani yok desem de bilmiyorum herkesin bir reklama ihtiyacı var tabii ki." şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Emre Mor'un çapkınlık mesajları ortaya çıktı. Daha önce Brezilyalı güzel Angelica Perla'ya sosyal medyada kancayı takan Mor, genç kızdan yüz bulamamıştı. Futbolcu bu sefer de fenomen Yağmur Taktaş'a mesaj attı. Mor'un genç kadınla buluşmak için özel yazışmaları ortaya çıktı. Mor, "Beni yine görmezden geleceksen bir daha yazmayacağım" dese de Yağmur Taktaş'tan yüz bulamadı.