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ATM’nin anahtarını üzerinde unuttular

Sivas’ta banka görevlileri anahtarı ATM'nin üzerinde unuttu. Bir vatandaş durumu fark ederek polise bildirdi.

Edinilen bilgilere göre, İnönü Bulvarı üzerindeki özel bir bankaya ait ATM’ye para çekmek için gelen Murat Taşkaya, ATM anahtarının üzerinde olduğunu fark etti. Taşkaya, ATM’de yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı durumu zaman kaybetmeden polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ATM çevresinde güvenlik önlemi alarak, durumu banka görevlilerine bildirdi. Görevliler, unuttukları anahtarı herhangi bir hırsızlık olayı yaşanmadan almanın mutluluğunu yaşadı. ATM’ye arıza kontrolü yapmak için gelen görevlilerin bankamatiğin üst kapağının anahtarını üstünde unuttuğu öğrenildi.

Anahtarı bankamatik üzerinde gördüğü anda durumu yetkililere bildirdiğini belirten Murat Taşkaya, insanlık görevini yaptığını söyledi. Taşkaya, ”ATM’ye para çekmeye gelmiştim, bir baktım orada anahtar var. İşlem yapmadan önce bankayı aradım, telefonlara bakmayınca polisi aradım. Polis arkadaşlar geldi durumu anlattım. Bir nevi insanlık görevimi yaptım. Görevli arkadaşlar galiba anahtarı üstünde unutmuşlar“ dedi.

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