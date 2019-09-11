Demet Akalın'ın mİlli maç sonrası attığı olaylı twit'e vatandaş tepkisi!

Türkiye, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'a 3-2 yenildi.Avrupa Şampiyonası'nda tarihinde ikinci kez final oynayan Türkiye, bu sonuçla yine gümüş madalyada kaldı.Yenilginin ardından Demet Akalın ise; twitter hesabından ""Koçumuz niye Türk değil, kaybetmezdik. Yine de teşekkürler kızlar" diye olaylı bir twit attı. Biz de İnternethaber olarak;Milli takım teknik direktörleri Türk mü olmalı, Demet Akalın'ın bu çıkışı hakkında ne düşünüyorsunuz? diye mikrofonumuzu vatandaşa uzattık. Buyrun Söz Sizde...

Muhabir: Gökhan Erek

Kameraman: Fatih Bar