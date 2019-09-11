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Hayvan otlatma kavgası facia ile bitti

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir kişi, arazide hayvan otlatma anlaşmazlığı yüzünden husumetli olduğu anne ve oğlunu öldürdü, kızını ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, K.T, Çamardı ilçesi Üçkapılı köyü Yaylapazarı mevkisinde daha önce aralarında arazide hayvan otlatma anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan Asiye, oğlu Serhat ve kızı Asiye Tatlısoy'un kaldığı eve gelerek tartışmaya başladı.

Kavgaya dönen olayda K.T, tabancayla anne Asiye ve oğlu Serhat Tatlısoy'u öldürdü, kızı Asiye Tatlısoy'u yaraladı.

İhabar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Asiye Tatlısoy, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Jandarma, olaydan sonra kaçan K.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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