DÜNYA

Çin’de köpekten yayalara ‘trafik dersi’

Çin’de yaya geçidi yerine yoldan karşıya geçen adama otomobil çarptı. O sırada karşı kaldırımda küçük bir köpeğin, yaya geçidinin başına gelerek, bir motosikletin geçişini tamamlamasını beklediği ve ardından karşıya geçtiği görüldü. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan anları “Trafik kurallarına uyun” başlığı ile paylaştı.

Çin’in Jiangsu bölgesindeki Taicang şehrinde meydana gelen kazada, küçük bir köpek adeta ‘trafik dersi’ verdi. Taicang polisinin, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir adama otomobilin çarptığı, adamın, çarpmanın etkisiyle sertçe yere düştüğü görüldü.

‘O GEÇMEYE ÇALIŞTI, KÖPEK İSE BEKLEDİ’

O sırada yolun karşısındaki kaldırımda koşan bir köpeğin yaya geçidinin başına gelip oturduğu ve bir motosikletin geçişini tamamlamasını beklediği görüldü. Köpeğin, ardından,  yaya geçidinden karşıya geçtiği; aracın çarptığı adamın ise hala yerde olduğu görüldü.

‘BİZDEN DAHA AKILLILAR’

Görüntüler, sosyal medyada çok sayıda yorum alırken; Taicang polisi görüntüleri ‘Trafik kurallarına uyun’ başlığı ile paylaştı. Bazı kullanıcılar ise köpeklerin, zaman zaman insanlardan daha akıllı olabileceklerini yazdı.

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