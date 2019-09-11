Mansur Yavaş ile Murat Köse videosu! İddiayı duyan Yavaş meclisi kapattı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı Eylül ayı ikinci oturumunda, çocuk koruma evlerinin kapatılmasıyla ilgili tartışmalar yaşandı. Toplantıda, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, çocuk koruma evlerinin kapatılması konusunda gündem dışı söz aldı.

Köse, 11 çocuk koruma evinden 10’unun kapatıldığını, koruma altındaki 44 çocuğun evlerden tahliye edildiğini söyledi. Başkan Yavaş’ın, çocuk koruma evlerindeki tahliyelerin durdurulacağını söylediğini iddia eden Köse, buna rağmen verilen sözün tutulmadığını kaydetti.

Bunun üzerine Yavaş, bazı vakıflarda yaşanan çirkin olaylar nedeniyle AK Parti tarafından 2012 yılında yapılan kanun değişikliğiyle belediyelerin sadece çocuk konukevi açabildiklerini belirtti.

"Kanuna uymak istiyoruz, sizin çıkarttığınız kanuna"

Yavaş, göreve geldikten sonra Ankara Büyükşehir Belediyesinin önceki yönetiminin, ilgili kanunu dikkate almadığını belirlediklerini öne sürdü. Belediye olarak kanuna uygun kararlar almak zorunda olduklarını anlatan Yavaş, çocuk koruma evlerine ilişkin işlemleri bu çerçevede yaptıklarını söyledi.

"Söylemek istemiyorum da tecavüz vakası var ortada"

Köse’nin karşılık vermesi üzerine Mansur Yavaş, şoke eden şu bilgileri verdi:

"Söylemek istemiyorum da tecavüz vakası var ortada. Konuşturmayın beni. Gel ben sana belgesini vereyim. Sen çocukları seviyorsun da biz mi sevmiyoruz. Çocukları sen düşünüyorsun da biz mi düşünmüyoruz. Kanuna uymak istiyoruz, sizin çıkarttığınız kanuna.