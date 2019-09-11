Pazar tezgahlarına yeni gelen meyve görenleri şaşkına çevirdi

Amerikan kökenli ve İngilizce adı ile 'dragon meyvesi' olarak bilinen tropikal ejder meyvesinin ağırlığı 290 ile 350 gram arasında değişiyor. Dışı pembe ve yeşil renkli olan bu meyvenin içi ise kırmızı veya beyaz renklerde oluyor. Soğuk tüketilen bir ürün olan ejder meyvesi, insan vücudunun ihtiyacı olan C vitaminin yüzde 85'ini karşılarken sağlık açısından da birçok faydası bulunuyor. Vücudun bağışıklık sistemini yenileyen, hastalıklara karşı vücudun direncini artıran, vücudun sıvı oranını artırarak cildin daha nemli olmasını sağlayan bu meyveyi ilk defa gören vatandaşlar hem merak ediyor hem de fiyatını öğrenince şaşırıyor. Mersin'de yetiştirilmeye başlanan bu meyve oldukça az bulunurken Eskişehir'de oldukça ilgi gördü. Çok az üretilmesi dolayısıyla tanesi 20 liradan satılan meyvenin fiyatının da zamanla düşmesi bekleniyor.

"BİR TANESİ BİR KASA DOMATESE BEDEL"

Ejder meyvesini Eskişehir'e getiren ve satan Emin Özkaya, ejder meyvesinin çok faydalı olduğunu ve satışların da tatmin ettiğini dile getirdi. Özkaya, "Çok faydalı bir meyve, çok şeye faydası olduğu, vitamin deposu olduğu söyleniyor. Ejder meyvesinin ana vatanı ise Amerika'dır. Oradan dünyanın çeşitli ülkelerine yayılıyor. Türkiye'de Mersin ilimizde yetiştirilmeye başlandı. Orada domates, biber yetiştiren seracıların hepsi şimdi Ejder meyvesini ekmeye başladılar. Çok güzel ürün alıyorlar. Bunun bir tanesi bir kasa domatese bedel fiyat olarak Mersin'de tanesi 20-25 liraya satılıyor. Biz de Eskişehirli halkımız görsün, tanısın, tatsın diye getirdik bunu aynı fiyata satıyoruz" şeklinde konuştu.