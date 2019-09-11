Çin'de çöken yol, taksiyi yuttu

Çin'in Yanzhou bölgesindeki Guyuan kentinde çöken yol, bir taksiyi yuttu. Çöken yolun 4 metre derinliğinde olduğu belirtildi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, yeşil bir taksinin çukurda durduğu, taksi sürücüsünün ise araçtan inerek kendini kurtardığı görüldü. Yetkililer, yolun çökmesi sonucu kimsenin zarar görmediğini açıkladı.