Büyükşehir belediye başkanlarına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, işten çıkarmaları eleştirdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün büyükşehir belediye başkanlarını kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ardından belediyelerde çalışanların işten çıkartılmasını eleştirdi. Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu davetlilere, "Kapının önüne konan insanların ahı üzerinde ne siyaset, ne hizmet bina edilebilir" dedi.

1717 kişinin İBB'den çıkartılması protestolara neden olmuş, CHP'li yetkililer ise bu kişilerin seçimden önce işe alındığını ifade ederek bundan sonraki işe alım süreçlerinin adil olacağını söylemişti.

"YAKIN MESAİDE OLMALIYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şunlar:

"Siyasi olarak elbette farkı görüşlere ve duruşlara sahip olabiliriz ama ülkemizin ve milletimizin âli çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket edebilme erdemini gösterebileceğimize inanıyorum.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile devletin başı ve yürütmenin temsilcisiyiz. Şehirlerimizin sıkıntıları konusunda yakın mesaide olmamız gerektiğine inanıyorum. Hizmet söz konusu olduğunda, hiçbir belediye başkanının partisine bakmadık. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

"GÖREVİNİZ DEVRİ SABIK PEŞİNDE KOŞMAK DEĞİL"

"Bulunduğumuz yerler polemik siyaseti için değil. Belediye başkanlarının görevi devri sabık peşinde koşmak değil, şehirlerine en iyi hizmetleri getirmek için çalışmaktır.

Sendika değiştirme baskısından işten atmalara çok sayıda vicdan yaralayıcı habere rastlıyoruz. Kapının önüne konan insanların ahı üzerinde ne siyaset, ne hizmet bina edilebilir."

'TERÖRLE MESAFE' VURGUSU

"Terörle, terör örgütleriyle, hukuksuzlukla arasına mesafe koymayı başarmış belediye başkanlarımızla birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Ülkemizin birliğe, beraberliğe, kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde burada ortaya koyduğumuz fotoğrafı çok önemli görüyorum."

'SAMİMİ DESTEK' ÇAĞRISI

"Kanun değişikliği gereken konuları Mecliste, kararname gereken konuları Cumhurbaşkanlığında, diğer idari düzenlemeleri ilgili kurumlarımızda çalışabiliriz. Önemli olan bu sürece tüm belediye başkanlarımızın ve partilerinin samimi destek vermeleridir.

Çalışmadan, çabalamadan, eser vermeden yapılan siyaset, şehirlerimize ve insanlarımıza vakit kaybettirmekten, ülkemizin enerjisini heba etmekten öte bir işe yaramaz."

29 BAŞKANDAN 28'İ KATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki davete icabet edeceğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 büyükşehir belediye başkanını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı. CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Çin'de olduğu gerekçesiyle toplantıya katılmadı.

CHP'li büyükşehir belediye başkanları şunlar:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar.