Arda Turan’a 2 yıl 8 ay hapis cezası!

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan karar duruşmasına Berkay Şahin avukatlarıyla geldi. Arda Turan’ı ise avukatları temsil etti. Berkay duruşma öncesi yaptığı açıklamada, “Biz ilk günden beri özür bekliyoruz” dedi. Duruşmanın başlamasıyla birlikte Şahin’in avukatları Ayşegül Mermer ile Umut Köroğlu esasa ilişkin savunma yaptı. Avukatlar Arda Turan’a, ağır kemik kırığına yol açacak şekilde kasten yaralama, sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı ve silahla tehdit suçlarından alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesini talep etti.

Arda Turan’ın avukatı Şeref Dede ise, Özlem Şahin’e karşı gerçekleştiği iddia edilen cinsel tacizin tek delilinin müştekinin beyanı olduğu, tanıkların da bu eylemi doğrulamadığını belirterek bu suçtan beraat verilmesini talep etti. Ruhsatsız silah suçunu kabul ettiklerini belirten avukat Şeref Dede, bu suçlardan da tahrik indirimi uygulanmasını ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etti.

Arda Turan’ın avukatı Şeref Dede’nin “Müvekkilim özür diledi” demesi üzerine araya giren Berkay, “Ne zaman, nerede söylemiş, ben böyle bir şey duymadım” dedi.

“YAVŞAK DEDİM DOĞRUDUR…”

Savunmaların ardından hakim, davanın hem müşteki hem de sanığı olan Berkay Şahin son sözünü sordu. Şahin, “İlk gün itibariyle bizim hiçbir maddi ve manevi beklentimiz olmadı. Sadece yaptığı terbiyesizliğe karşılık bizden kamuoyu önünde özür dileyecek. Hiçbir şekilde özür dilemedi. Ama ‘özür diledik’ deniliyor. Herhalde kendi aralarında konuşurken dilemişler. Burnum kırıldıktan yarım saat sonra hastanedeyken beni arayan Arda Turan’a ‘yavşak’ dediğim doğrudur. Kendisine bu tepkiyi gösterdim” diye konuştu.

ARDA TURAN’A CİNSEL TACİZ SUÇUNDAN BERAAT

Davayı karara bağlayan mahkeme, Arda Turan’ın ‘cinsel taciz’ suçundan beraatine, ‘ruhsatsız silah taşıma’, ‘korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etme’ ve ‘Kasten yaralama’ suçlarından ise toplamda 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme hapis cezalarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Berkay Şahin hakkında Arda Turan’a karşı ‘hakaret’ suçundan ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Duruşma sonrası adliye önünde kararı değerlendiren Berkay Şahin, Cinsel taciz suçundan ceza verilmemesini eleştirerek karara itiraz edeceklerini söyledi.