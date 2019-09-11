Öldüğü 2 gün sonra ortaya çıkmıştı! Süleyman Turan'ın cenazesinde katılanlar

Yeşilçam'ın 'esas oğlan'ın sadık dostu' rolleriyle tanınan oyuncusu Süleyman Turan, vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Öldüğü 2 gün sonra anlaşılan Turan için bugün cenaze töreni düzenlendi. Yeşilçam'ın tüm eski tüfekleri o cenazedeydi. 83 yaşında hayata veda eden Süleyman Turan'ın cenaze namazı Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılındı. Cenaze namazının ardından sanatçı Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Tabutun üzerine Fenerbahçe türibün amigosu Paşalı Birol'un koyduğu pankartlar ise yakışık almadı. Törene katılan hiç kimse de bu duruma müdahale etmedi.

Cenazeye kimler katıldı?

Yeşilçam'ın bir döneme damga vurmuş hemen her ismi törene katıldı. Ediz Hun, Nuri Alço, Hülya Koçyiğit, Kadir İnanır, Zuhal Olcay, İlyas Salman, Cihat Tamer gibi sanatçıların yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

Öldüğü 2 gün sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Süleyman Turan dün evinde ölü bulunmuştu. Yapılan incelemede Turan'ın geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü anlaşılmıştı. Turan'ın 2 gün önce öldüğü, evde tek başına olduğu için kimsenin bundan haberdar olmadığı anlaşılmıştı. Eşini kaybeden Süleyman Turan 6 yıldır yalnız yaşıyordu.