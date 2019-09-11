Çocuğunuz hala okula alışamadıysa bunlara dikkat!

Anne ve babaların çocukları okula nasıl alıştırmaları gerektiği soruları ve çocukların okula adaptasyon süreci ile ilgili sizlerin merak ettiği soruları yanıtlamak için CevaplaTv den Şeyda Odabaş, Uzman Klinik Psikolog Sena Ekici ile birlikte güzel bir söyleşi gerçekleştirdi.