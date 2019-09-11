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Çocuğunuz hala okula alışamadıysa bunlara dikkat!

Yeni bir eğitim yılı başlamışken anne ve babaların çocukları okula nasıl alıştırıcakları ve çocukların okula adaptasyon süreci ile ilgili birçok soruyu Şeyda Odabaş, Uzman Klinik Psikolog Sena Ekici'ye sordu.

Anne ve babaların çocukları okula nasıl alıştırmaları gerektiği soruları ve çocukların okula adaptasyon süreci ile ilgili sizlerin merak ettiği soruları yanıtlamak için CevaplaTv den Şeyda Odabaş, Uzman Klinik Psikolog Sena Ekici ile birlikte güzel bir söyleşi gerçekleştirdi.

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