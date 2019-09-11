Kartal’da markette silahlı soygun

Olay, Kartal Yakacık Mahallesi Samandıra Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında yaşandı. Silahlı şahıs, yol üzerinde bulunan bir markete girerek market çalışanlarını silahla tehdit etti. Silahını doğrultarak market çalışanlarını etkisiz hale getiren soyguncu, kasadaki bir miktar parayı çalarak olay yerinden kaçtı. Market çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.