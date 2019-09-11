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ABD'li komutanlar Akçakale'deyken sınırda teröristler görüldü

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson’un, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bulundukları sırada sınırın diğer tarafında ise PKK/YPG’li teröristlerin hareketliliği gözlendi.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine geldi.

Twitty ve Bergeson, Müşterek Harekat Merkezini ziyaret ettiği sırada ise sınırın hemen öbür tarafındaki Suriye’nin Telabyad kentinde ise teröristlerin hareketliliği dikkat çekti.

Araçla sınıra gelen silahlı teröristler, sınır hattında bir süre dolaştıktan sonra bölgeden ayrıldı.

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