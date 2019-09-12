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Kuzgun 17. bölüm 2. fragmanı

Kuzgun dizisi 17. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kuzgun 17. yeni bölümüyle 18 Eylül 2019 Çarşamba akşamı Star'da olacak. Kuzgun'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kuzgun 17. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kuzgun'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Kuzgun 18 Eylül 2019 Çarşamba akşamı Star'da...

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Bahadır İnce’nin yaptığı, senaryosunu Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz’ın yazdığı Kuzgun’un başrollerini Barış Arduç ve Burcu Biricik paylaşıyor. Barış Arduç’un ‘Kuzgun’, Burcu Biricik’in de ‘Dila’ karakterlerini canlandırdığı Kuzgun’un kadrosunda; Settar Tanrıöğen, Hatice Aslan, Levent Ülgen, Caner Şahin, Ahsen Eroğlu, Aytek Şayan, İpek Erdem, Derya Beşerler, Erdal Küçükkömürcü gibi önemli isimler yer alıyor.

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