KKTC’de askeri bölgede art arda şiddetli patlamalar

Olay saat 02.00 sıralarında Girne'nin Çatalköy bölgesindeki askeri birlikte meydana geldi. Askeri bölge içerisindeki koruluk alanda çıkan yangında alevler mühimmat deposuna sıçradı. Bölgede bulunan askerler uzaklaştırılırken, art arda patlamalar meydana geldi.

Çevredeki yerleşim yerlerinden de duyulan patlamalar endişe yarattı. Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı olay nedeniyle ihbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamaların ardından KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay olay yerine intikal etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Girne'nin doğusunda bulunan askeri bölge içerisindeki bir cephanelikte çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamalarda can kaybı yaşanmaması sevindirici." dedi.