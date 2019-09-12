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Denizli'de 15 yaşındaki genç kıza tecavüz eden şahıs tutuklandı

Denizli’de tecavüze uğrayan, ancak uğradığı cinsel istismarı zorla evlendirme korkusu yüzünden ailesine söyleyemeyen genç kız, ikinci defa tecavüze uğrayınca durumu ablasına anlatarak şikayetçi oldu. Şikayet üzerine açılan davada olayı gerçekleştiren şahıs tutuklandı.

Denizli’de yaşayan H.Ç. isimli 15 yaşındaki genç kız iddiasına göre, geçtiğimiz 2018 Kurban Bayramı’nda aile üyeleri mezarlık ziyaretine gittikleri esnada evlerine odunluk kısmından zorla giren ve uzaktan akrabaları olan 17 yaşındaki Ü.A.’nın tecavüzüne uğradı. Olayın ardından zorla evlendirilme korkusu nedeniyle durumu kimseye anlatmayan H.Ç., sonrasında kaderine razı olarak sustu. Ü.A., olaydan 7-8 ay sonra ise iddialara göre sosyal medya üzerinden H.Ç. ile tekrar bağlantıya geçmeye çalışarak mesajlar attı. Mahkeme tutanaklarına da delil olarak giren mesajlarda Ü.A.’nın, H.Ç.’ye atfen ‘ben seni sevdim, sadece benim olmanı istedim. Sen hamile misin? Doğru mu? Söyle! Ben sana bir şey yapmayacağım, sadece arkadaş kalalım’ yazdı. H.Ç. ise kendisine gönderilen mesajlara cevap vermeyince bu defa Ü.A., iddialara göre, 2019 yılı Şubat ayında H.Ç.’nün öğrenim gördüğü okula giderek kendisine ‘baban seni öldürecek sana bir şey söylemem lazım’ deyip, kolundan sürükleyerek bahçelik bir alana götürdü. H.Ç.’nin iddiasına göre Ü.A., burada bir kez daha kendisine tecavüz etti.

Sanık hakkında tecavüz ve 3 ayrı suçtan dava açıldı

İkinci tecavüzün ardından daha fazla dayanamayan H.Ç., olayı ablasına anlatınca ailesi her şeyi öğrendi. Kızının başına gelenleri öğrenen baba Ü.Ç. ise Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen savcılık, Ü.A. hakkında 28 Şubat 2019 tarihinde ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve şantaj’ Cumhuriyet Savcılığı tarafından suçlaması ile iddianame hazırladı. Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesi ise iddianameyi kabul ederek Ü.A. hakkında dava açtı. Görülen ilk duruşmada Ü.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanığın savunmasını akrabaları yalanladı

Kendisi hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ü.A. ise H.Ç.’nin belirttiği bayram günü kendisinin Aydın Kuşadası’nda olduğunu söyledi. Bunu çekilen fotoğrafları ve aile üyeleri ile kanıtlayabileceğini ifade eden Ü.A.’nın bu beyanını ise H.Ç.’nin bayramdaki tecavüz olayının yaşandığı anlarda eve bayram ziyareti için gelen yakın akrabaları yalanlayarak Ü.A.’nın o gün odunluktan çıktığını ve H.Ç.’nin de tedirgin olduğunu söylediler. Tanıklar H.Ç.’nin ayrıca kendilerinin eve gelmesinden sonra lavaboya girdiğini ve yaklaşık yarım saat oradan çıkmadığını sonrasında ise kendisini odasına kapatarak gün boyu oradan çıkmadığını dile getirdiler.

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