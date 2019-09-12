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Motosikletli kapkaççı tutuklandı

Adana'da motosiklet ile bir kadına yaklaşıp çantasını çalarak kaçan zanlı, yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 37 yaşındaki Emira S. sabah saatlerinde yaya olarak evine giderken yanına yaklaşan motosikletli şahıs, içinde cep telefonu olan çantasını kapıp kaçtı. Kadının çığlık atması üzerine vatandaşlar hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Polis kısa sürede mahalledeki Adnan H. (21) isimli bir zanlıyı yakaladı. Zanlının üst aramasında da genç kadının telefonu çıktı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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