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Beylikdüzü'nde servis aracı takla attı, çok sayıda öğrenci yaralandı

Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan bir otomobil okul servisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis aracı takla attı, çok sayıda öğrenci yaralandı.

Kaza, Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hızla seyreden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil Azime Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu'nun öğrencilerini taşıyan servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan servis aracı takla attı. Araçta bulunan çok sayıda öğrenci yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan öğrencilere hızla müdahale etti. Öğrencilerin kazayı hafif yaralarla atlattığı öğrenildi. Öte yandan, kazaya sebep olduğu ileri sürülen otomobil sürücüsünün kolu kırıldı. Sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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