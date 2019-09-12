GÜNCEL

Muharrem İnce, Ali Babacan sorusuna tepki gösterdi

Muharrem İnce, bir sonraki Cumhurbaşkanı seçiminde partisinin Ali Babacan'ı ortak aday göstermesi ihtimali sorusuna "Partinin evlatları, ben ne güne duruyorum" diyerek yanıt verdi.

CHP'li Muharrem İnce, Habertürk'te gündeme dair soruları yanıtladı.

Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen programda gazeteciler Nagehan Alçı, Sevilay Yılman ve Deniz Zeyrek, yayının konuğu Muharrem İnce'ye gündeme ilişkin sorularını yöneltti.

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, canlı yayında, 2023'te de Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı.

BABACAN SORUSU KIZDIRDI

Muharrem İnce'nin bu açıklamasından sonra programda sorulan sorular Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle alakalı oldu.

Programda gazetecilerden Nagehan Alçı'nın İnce'ye sorduğu soru CHP'nin eski cumhurbaşkanı adayını kızdırdı. Alçı'nın bir sonraki cumhurbaşkanı seçiminde partisinin Ali Babacan'ı ortak aday göstermesi ihtimali sorusuna İnce "Partinin evlatları, ben ne güne duruyorum" diyerek yanıt verdi

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