Diyarbakır’da nöbetteki aileler : 'Sen nerdesin oğlum kaç gel'

Biz10 TV tarafından hazırlanan videoda PKK tarafından evlatları kaçırılan ailelerin feryadı duygu dolu anlar yaşattı. Sosyal medyada kısa sürede viral olarak milyonlarca izlenme sayısına ulaşan paylaşım Diyarbakır’da evlatları kaçırılan ailelerin yaşadığı dramı gözler önüne seriyor…