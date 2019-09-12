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Diyarbakır’da nöbetteki aileler : 'Sen nerdesin oğlum kaç gel'

PKK tarafından evlatları dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır’daki nöbetleri 10. Gününe girerken dün sosyal medyada paylaşılan bir video ailelerin feryadına ses oldu.

Biz10 TV tarafından hazırlanan videoda PKK tarafından evlatları kaçırılan ailelerin feryadı duygu dolu anlar yaşattı. Sosyal medyada kısa sürede viral olarak milyonlarca izlenme sayısına ulaşan paylaşım Diyarbakır’da evlatları kaçırılan ailelerin yaşadığı dramı gözler önüne seriyor…

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