Bursa'da raylı sistemde T2 mesaisi sürüyor

BURSA Büyükşehir Belediyesi’nin ‘raylı sistemi kentin kuzeyi ile buluşturacak’ projesi olan T2 tramvay hattında çalışmalar hızlandı. Hat üzerinde balast ayarı, elektrik hatları montajı, trafoların montajı ve bakım-onarım merkezi ince işçilikleri gibi birçok çalışma eş zamanlı olarak yürütülürken; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2022’nin ilk yarısında test sürüşlerine başlamayı hedeflediklerini vurguladı.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kenti demir ağlarla örme hedefi doğrultusunda projelendirdiği Kent Meydanı-Terminal tramvay hattında eksik imalatların tamamlanması için yapılan ihale kapsamındaki çalışmalar hızla devam ediyor. Toplam 9 bin 445 metre uzunluğuna ve 11 istasyona sahip T2 hattının T1 hattına olan entegrasyon süreci ise daha önce tamamlanmıştı.

Bünyesinde 3 adet demiryolu köprüsü, 2 adet karayolu köprüsü, 6 adet trafo, depo alanı hizmet binası, depo bağlantı hattı ve bekleme hatlarının bulunduğu projede bugüne kadar önemli mesafeler kat edildi.

Güzergah üzerindeki istasyon ve çevrelerindeki muhtelif işler kapsamında 300 bin metreküp kazı, 100 bin metreküp dolgu, 27 bin metre bordür ve 7 bin metrekare parke imalatı yapıldı. Betonarme perde duvar ve muhtelif betonarme işler için yaklaşık 60 bin metreküp beton döküldü.

Hat üstyapısı kapsamında 29 bin 900 metreküp balast serilirken, devam eden ikinci tabaka balast seriminin tamamlanmasıyla hat üzerinde yaklaşık 38 bin metreküp balast imalatı gerçekleştirilmiş olacak.

Balastlı hat yolunda buraj makinesi ile buraj yapımı devam ederken, raylı sistem araçlarına enerji temin edecek havai hat katener sistemi için toplamda 472 ton galvanizli çelik direk imalatı tamamlandı. Havai hatların montajı devam ederken, hat boyunca yer alan toplam 6 adet trafo binalarının iç ekipmanlarının montajına da başlandı.

9 adet istasyonda toplam 25 adet yürüyen merdiven ve 16 adet asansör montajı tamamlanırken, hat sonunda bulunan bakım-onarım merkezi binasının cephe kaplama imalatları, köprülü gezer vinç kaldırma sistemi ve araç yıkama ünitesinin montajları gerçekleştirildi.

Test sürüşleri Mayıs’ta

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hat boyunca hummalı şekilde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Genel Sekreter Yardımcısı Gazali Şen, BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar ve yüklenici firmanın sorumlularından çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Aktaş, farklı farklı sebeplerden dolayı inşaatında gecikmelerin yaşandığı Kent Meydanı-Terminal tramvay hattının Bursalılar tarafından merak ve heyecanla beklendiğini hatırlattı.

Bugüne kadar çalışmalarda ciddi mesafe kat edildiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Terminal ile Kent Meydanı arasındaki bölge eğitim kurumları, alışveriş merkezleri, emniyet, müftülük, adliye, fuar alanı, BUTTİM ve Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi ile destinasyon haline geldi. Allah nasip kısmet ederse, önümüzdeki yıl Nisan ve Mayıs ayları gibi test sürüşlerine başlamayı planlıyoruz. T1 hattı ile de entengrasyon sağlandı. Bir tava gibi düşünebilirsiniz. İnşallah şehrin kuzey aksına gidişleri tamamen raylı sistemle gerçekleştirmiş olacağız. Biraz gecikti, sorunlar oldu ama artık sonuna yaklaştığımızı söyleyebilirim” diye konuştu.