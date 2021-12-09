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Pandemide sinema izleyicisinde tarihi düşüş! Korkular ve yasaklar uzak tuttu

Pandemide sinema izleyicisinde tarihi düşüş! Korkular ve yasaklar uzak tuttu

Sinema salonları pandemi ile birlikte son yılların en büyük kaybını yaşıyor. Online film platformlarının artışı ve kapalı alanda uygulanan yasaklar ve koronavirüs kapma korkusu izleyiciyi salonlardan uzak tuttu. 2021'de sinema izleyicisi 8 milyonda kaldı.

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Yıllara göre sinema salonlarındaki toplam seyirci belli olurken, en yüksek rakamın 71 milyon 188 bin 594 ile 2017 yılında yaşandığı gözlendi. 2021 yılının güncel seyirci sayısı ise 8 milyon 814 bin 927 olarak kaydedildi.

Ajans Press’in, Box Office Türkiye verilerinden elde ettiği bilgilere göre, yıllara göre sinema seyirci istatistikleri belli oldu. Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen sinemalar, normalleşme sürecinin başlamasıyla bu yıl 8 milyon 814 bin 927 seyirci ağırladı. Geçen yıl 17 milyon 415 bin 304 olan bu rakam, 2019 yılında 59 milyon 556 bin 20 seyirci olarak kaydedildi. Son 10 yıl içerisinde en yüksek sinema seyircisinin 2017 yılında 71 milyon 188 bin 594 ile zirveye çıktığı görüldü. 2013 yılından 2019 yılına kadar geçen sürede sinema seyircisinin 50 milyonun altına düştüğü gözlenmezken, son 2 yılda büyük düşüş yaşandığı kaydedildi. Hâsılat olarak bakıldığında ise en yüksek tutarın 980 milyon 410 bin 567 lira ile 2019 yılında kazanıldığı belirlendi.

Hızlı ve Öfkeli 9 zirvede

2021 yılı içerisinde en fazla seyirciye ulaşan film 959 bin 885’le Hızlı ve Öfkeli olurken, Venom: Zehirli Öfke2 665 bin 271, Akif ise 632 bin 580 seyirci sayısı ile ilk üçte yer aldı.

Medya takip kurumu Ajans Press, sinema ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini de inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl sinema ile alakalı basında çıkan haber adedi 40 bin 456 olarak görüldü. Aynı dönem içinde sadece sinema salonları ile alakalı çıkan haber adedi ise 2 bin 24 oldu. Haber içerikleri arasında sinemaların COVID-19 tedbirleri kapsamında kapanması ve bazı sinema filmlerinin gösteriminin ertelenmesi yer alırken, normalleşme süreciyle birlikte haber sayısı yüzde 27 oranında arttı.

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