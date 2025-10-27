BIST 10.848
Bursa'da kuvvetli lodos! Ağaç otomobilin üzerine devrildi

Bursa'da kuvvetli lodos! Ağaç otomobilin üzerine devrildi

Bursa'da kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Bir ağaç otomobilin üzerine devrilirken, Kent Meydanı'nda ise bir ağacın büyük dalı koparak düştü.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran rüzgar nedeniyle Osmangazi ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir ağaç otomobilin üzerine devrildi.

Hasar alan araç çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. 

Kent Meydanı'nda ise bir ağacın büyük dalı koparak düştü.

Yıldırım ilçesi Mehmet Ali Caddesi'nde de inşaat halindeki bir binadan düşen tuğlalar otomobile zarar verdi.

Kentte etkili olan lodosun akşam saatlerinde yerini sağanağa bırakması bekleniyor.

