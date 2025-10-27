Eski tip ehliyetler için süre az kaldı! 15 lira olan yenileme ücreti 7 bin 438 liraya yükselecek

Eski tip sürücü belgesi kullanan 1 milyon 886 bin 619 kişi, 31 Ekim'e kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek. Sürücü belgesini yenilemek isteyenler ne yapmalı, başvuru nereye yapılıyor? Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Ekim 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenecek.

Eski tip ehliyetlerin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Ekim 2025'te sona erecek.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, bugüne kadar 35 milyon 609 bin 477 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı ancak 1 milyon 886 bin 619 kişi hala eski sürücü belgesini kullanmaya devam ediyor.

Eski tip sürücü belgesi kullanan kişilerin, 31 Ekim'e kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz olacak.

"Süre uzatılmayacak"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yeni tip belgelerle değiştirilmesi sürecine ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, yenileme hızının düşük olduğunu belirterek, şunları kaydetmişti:

"31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli harç değerli kağıt ve hizmet bedelinden yararlanamayacaktır. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim."

Kasım itibarıyla ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 lira olacak

Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Ekim 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Kasım itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükselecek. 31 Ekim'e kadar ehliyet yenilendiği takdirde bu işlem için fazladan 7 bin 423 lira 60 kuruşluk ödeme yapılmasına gerek kalmayacak.

Kasım itibarıyla A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar da 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları gerekecek.

Başvuru nasıl yapılıyor?

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.