Bu ülke siyasetinde tek bir FETÖ'cü yokmuş!..

Her zaman yazdım…

“Türkiye’de herkese dokunup da FETÖ'nün siyasi ayağına dokunmadan hiçbir mücadele başarıya ulaşamaz…”

Bu kadar net!

“Bu ülkede kaç tane FETÖ ile ilişkisi olan siyasetçi tespit edilip yargı önüne çıkarıldı?” sorusunun cevabı aslında bugün yaşanan tüm sorunların da kaynağıdır…

Tek bir isim var mı?

FETÖ ile bağlantısı olan hangi siyasetçinin dokunulmazlığının kaldırılması konusu Meclis’e geldi?



Öğretmeni at…



Profesörü at…



Müdürü at…



Memuru at…



Yani her sektörden, her kurumdan, her görevden FETÖ ile bağı olan kişileri tespit ederek görevden el çektir veya yargıla ...

Eyvallah...

Ama iş siyaset sahnesine gelince kimseyi bulma!..

Hatta iş dünyasının güçlü kalelerine gelince de dokunma…

Vallahi bravo, tek bir FETÖ’cü siyasetçi yokmuş bu ülkede!

Arkası olan yırtsın mı?

Bu ülkede herkes herkesi çok iyi tanıyor..

Ve biliyor...

Bugün ne çekiliyorsa sebebi budur!..

MHP ile yapılan ittifakın altına dinamit koyanlar kimler?

Bakın bugün ortaya çıkan ve bitmeyen nerden çıktı şimdi bu olay soruların temeli işte budur…



Ülkenin ekonomik çıkmazında milletimizi zam yağmuruna tutanları tetikleyici olarak kimler kullanıyor?



Bakın FETÖ ile mücadelede Cumhurbaşkanı Erdoğan yalnız adamdır…

Bu kadar nettir!



Asıl soru şudur..

'Eğer 15 Temmuz hain darbe girişimi başarılı olsaydı FETÖ'nün 16 Temmuz sabahı göreve getireceği Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar Kurulu kimlerden oluşacaktı?'

Hiç kimse böyle bir liste yoktu diyemez…



Derse zaten hiçbir inandırıcılığı olamaz…

Bu ülkede FETÖ’nün örgütsel yapısının hala güçlü bir şekilde olması, hala operasyonların devam etmesinin ve bu operasyonların hiçbir gün siyasete varamamasının anlamı nedir?

“Kimler kimleri korudu?

Kimler kimlerin görevden alınmasının önüne geçti?”

Eski Bakan Berat Albayrak’ın istifa ederken kullandığı “AT İZİ İT İZİNE KARIŞTI. ALLAH MEMLEKETİMİZİ KORUSUN” sözünü ciddiye almayanların o günden bugüne karşılaştıkları manzara bu sözde saklıdır…



Bakın siyasette bir çok operasyonun arkasında FETÖ vardır...

Tayyip Erdoğan'ın yanızlaştırılması operasyonuda FETÖ'dür...

Tayyip Erdoğan sayesinde Türk siyasetinde var olan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu neden istifa etmiştir?

Cumhurbaşkanlığı ile onurlandırdığı Sayın Gül keza...

Neden AK Parti'de, CHP'de, İP'te FETÖ ile mücadele dendiği zaman öcü görmüş gibi kaçanlar var!..

Keza iş dünyasında...

İşte bunun için...

At izi it izine karışmıştır..



Ve bu izin sıkıntıları yaşanmaktadır..



Son olaylar da budur…



FETÖ’sü, PKK’sı, suç örgütlerinin birlikte hareket etmesinin kaynağı, tamamen dışarıdan tezgahlanan yıpratmaya yönelik yapıdır..



Soruyorum…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dışında FETÖ ile mücadelede kararlı tutum sergileyen kim var?

'Ya devran dönerse' diye gizlenenleri görmedik mi?

Hala görmüyoruz mu?

FETÖ'ya iktidarı ve muhalefeti ile tek kelime etmeyenler kimler?

Tayyip Erdoğan olmasa bu mücadele böyle uzun soluklu yapılabilir miydi?

Neden FETÖ’sü, PKK’sı bugün AK Parti’den değil de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan kurtulmaya çalışıyor?

Neden Tayyip Erdoğan sonrası için bütün hesaplarını yapıyorlar?

Çünkü karşılarında tek başına dikilen adam o…

31 Mart seçimleri sonrası ülke gündeminde bir anda ortaya çıkan olaylar zincirine baktığınız zaman, bunun nedeni Tayyip Erdoğan’ı seçim başarısızlığı nedeniyle zayıf yakaladıklarında bu karanlık yapının devreye girmesidir?

Bugün devlet yıpratılmaya çalışılıyor…

FETÖ ile mücadele edenler karalanıyor…

Bakın suç örgütleri ile mücadelede sınırsız özgürlük ve sınırsız demokrasi yaklaşımı olmaz…



Özetle…

FETÖ ile mücadelenin asıl yolu siyasetten geçer…

Eğer o yapı siyasette, bürokraside destek görüyorsa ki görüyor, bunun nedeni FETÖ ile mücadelede ilk düğmenin baştan yanlış iliklemesidir.

FETÖ’nün siyasi ayağı deşifre olmadan bu mücadele başarılı olamaz…

Gördük ki olamıyor da…

Allah uzun ömürler versin, Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasa bu gidişat ile bugün FETÖ ile mücadele veren herkesi FETÖ yarın silindir gibi ezmeye çalışacaktır…

Tekrar soralım…



15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi FETÖ’nün sabah parti ayırt etmeden siyaset sahnesinden veya iş dünyasından atayacağı Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Bakanlar Kurulu ve üst düzey bürokratlar listesinde kimler vardı?