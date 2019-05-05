DÜNYA

Brüksel'de tramvay ile bowling

Önüne bırakılan devasa topa çarpan tramvay, dubaların devrilmesini sağladı.

İzleyeceğiniz eğlenceli video, Belçika'nın başkenti Brüksel'den. Görüntüde bir tramvay önüne bırakılan topa çarpıyor. Top da dubaları deviriyor. Belçikalılar bu anlara şahit olmak için birbiriyle yarıştı. Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.

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