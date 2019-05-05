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Afyonkarahisar'da şok görüntüler! Mültecilere böyle işkence yaptılar

Afyonkarahisar'da 3 kişi kemer ve demir sopalarla mültecileri dövüp zorla Atatürk ve CHP dedirtti.

Afyonkarahisar'da kaydedilen görüntüler izleyenlerin içini sızlattı. Görüntülerde 3 kişinin mültecilere yaptığı işkence görülüyor. Eline aldığı kemer ve demir sopayla mülteciye vuran cani, bir yandan da küfür ediyor.

İşkence sonrasında ise mültecilere zorla "Atatürk, CHP ve altı ok" dedirtiliyor. Görüntülerin devamında ise işkence uygulanan aynı mülteciye, "En büyük Atatürk, Ne mutlu Türk'üm diyene" gibi ifadeler kullandırılıyor.

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