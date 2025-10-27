Binlerce kişi merakla bekliyordu! TOKİ'den konut projesi detayları geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin merak edilenleri paylaştı.

TOKİ'nin NSosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yüzyılın en büyük konut projesinde detaylar... 500 bin sosyal konut projesinde, başvuru tarihleri, fiyat ve kontenjan detayları belli oldu." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, başvuru tarihleri ve kanalları, konut kontenjanları ve öncelikler ile Anadolu ve İstanbul fiyat-taksit bilgilerini içeren infografiğe de yer verildi.