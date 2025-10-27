BIST 10.848
DOLAR 41,92
EURO 48,85
ALTIN 5.437,67
HABER /  GÜNCEL

Binlerce kişi merakla bekliyordu! TOKİ'den konut projesi detayları geldi

Binlerce kişi merakla bekliyordu! TOKİ'den konut projesi detayları geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin merak edilenleri paylaştı.

Abone ol

TOKİ'nin NSosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yüzyılın en büyük konut projesinde detaylar... 500 bin sosyal konut projesinde, başvuru tarihleri, fiyat ve kontenjan detayları belli oldu." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, başvuru tarihleri ve kanalları, konut kontenjanları ve öncelikler ile Anadolu ve İstanbul fiyat-taksit bilgilerini içeren infografiğe de yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak
Ürdün Dışişleri Bakanı, ABD'li yetkiliyle Gazze'deki ateşkesi korumanın yollarını görüştü
Ürdün Dışişleri Bakanı, ABD'li yetkiliyle Gazze'deki ateşkesi korumanın yollarını görüştü
Ordu'da kamyon ile tarım aracı çarpıştı: 1 ölü
Ordu'da kamyon ile tarım aracı çarpıştı: 1 ölü
Napoli'de forma giyen Kevin De Bruyne'den kötü haber
Napoli'de forma giyen Kevin De Bruyne'den kötü haber
İsrailli askeri analist, ülkesinin sıradaki hedefini açıkladı
İsrailli askeri analist, ülkesinin sıradaki hedefini açıkladı
TFF Başkanı'nın 'bahisçi hakemler' açıklaması olay oldu! Dursun Özbek'ten İbrahim Hacıosmanoğlu'na telefon
TFF Başkanı'nın 'bahisçi hakemler' açıklaması olay oldu! Dursun Özbek'ten İbrahim Hacıosmanoğlu'na telefon
Bursa'da kuvvetli lodos! Ağaç otomobilin üzerine devrildi
Bursa'da kuvvetli lodos! Ağaç otomobilin üzerine devrildi
Eski tip ehliyetler için süre az kaldı! 15 lira olan yenileme ücreti 7 bin 438 liraya yükselecek
Eski tip ehliyetler için süre az kaldı! 15 lira olan yenileme ücreti 7 bin 438 liraya yükselecek
İsrail ordusu, 15’i daha önce serbest bırakılan 40 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail ordusu, 15’i daha önce serbest bırakılan 40 Filistinliyi gözaltına aldı
Milli sporcu Nafia Kuş Aydın altın madalya kazandı
Milli sporcu Nafia Kuş Aydın altın madalya kazandı
Juventus'ta İgor Tudor'un görevine son verildi
Juventus'ta İgor Tudor'un görevine son verildi
MHP'den dijital platform teklifi: Uygulanan vergi artırılsın
MHP'den dijital platform teklifi: Uygulanan vergi artırılsın