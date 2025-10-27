Ordu'da kamyon ile tarım aracı çarpıştı: 1 ölü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kamyon ile tarım aracının çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.Abone ol
Volkan Y. idaresindeki 52 K 9121 plakalı kamyon, Bahçeler Mahallesi mevkisinde, Dursun Güney'in kullandığı "patpat" olarak tabir edilen tarım aracıyla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HASTAANEYE KALDIRILDI
Yaralanan tarım aracı sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Güney, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.