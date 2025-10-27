BIST 10.848
Napoli'de forma giyen Kevin De Bruyne'den kötü haber

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli'de forma giyen Kevin De Bruyne, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Testler sonucunda oyuncunun sağ uyluğundaki kasta ileri derecede yırtık tespit edildi. Futbolcunun rehabilitasyon programına başlandı." denildi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, 34 yaşındaki Belçikalı yıldızın yıl bitmeden sahalara dönemeyeceği kaydedildi.

De Bruyne, Napoli'nin Inter'i 3-1 mağlup ettiği maçta, 33. dakikada takımını öne geçiren penaltı golünü attıktan sonra sakatlanmış ve sağlık ekibinin yardımıyla hastaneye götürülmüştü.

Premier Lig'de 10 yıl Manchester City forması giyen Belçikalı futbolcu, yaz transfer döneminde Napoli'ye katılmıştı.

