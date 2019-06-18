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Binali Yıldırım'dan Milli Gazete'ye ziyaret

Binali Yıldırım'dan Milli Gazete'ye ziyaret

Milli görüş ve Saadet Partisi'ne yakınlığı ile bilinen Milli Gazete'yi ziyaret eden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, "Biz ezelden beri kardeşiz, dostuz. Eski hatıralarımızı yâd ettik. Gayet verimli bir ziyaret oldu." dedi.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, 23 Haziran seçimleri öncesi ziyaretlerini sürdürüyor.

Yıldırım, Milli görüş ve Saadet Partisi'ne yakınlığı ile bilinen Milli Gazete'yi ziyaret etti. Siyasette yanlış anlaşılabilecek söylemlerin olabildiğini dile getiren Yıldırım, bu tür yanlış anlaşılmalar varsa Saadet Partililerden özür dilediğini söyledi. Yıldırım, özrünün bir seçim yatırımı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini de ifade etti. 

Milli Görüş'ün kurucularından Necmettin Erbakan'ın yaşamına da değinen Yıldırım, "Erbakan hocamızın söylemleri benim ilgimi çekti, farklı konuşuyor. Herkesin dillendirdiği resmî bir görüş var. Bir aykırı çıkış var. Bu benim çok ilgimi çekti. Daha yakından ilgimi çekmeye başladı. Yerlilik, millilik, dışa bağımlılıktan kurtarılması ülkenin... Sonra bu ilgiyle Erbakan hocayı daha fazla araştırdım." dedi. 

Yıldırım, "Aile içerisinde müthiş bir çatışma yaşadık. Ama günün sonunda ailem beni yola getirmeye çalışırken onlar da gerçeği gördü. 74'te koalisyon kurulduktan sonra bir kırılma noktası yaşadık. Ve ondan sonra da hamdolsun çok daha sağlıklı, kucaklayıcı, toplumun genel dokusuna uygun bir bakış açısını yaygınlaştırdık. Burada tabii bir ömür tüketilmiş bir mücadele var. Erbakan hocamızı anlatmaya gerek yok. Allah mekanını cennet eylesin, çok güzel hizmetler yaptı. Hiçbir zaman şöhret peşinde olmadı. 74 harekâtında kendisinin payını herkes biliyor. Bülent Ecevit'in öne çıkmasını uygun gördü." diye konuştu.

"Milli görüş bu işin gövdesidir"

Erdoğan ve kendisinin de bu görüş sayesinde bulundukları noktaya geldiklerini söyleyen Yıldırım, "Bu dava bugünlere kolay gelmedi. Milli görüş bu işin gövdesidir, köküdür. Bugün bir Tayyip Erdoğan varsa, bir Binali Yıldırım varsa bu misyonun sayesinde vardır. Recep Tayyip Erdoğan'ı lider yapan bu hareket. Bunu kimse inkâr edemez, kendisi de inkâr etmiyor. Yani aramızda böyle bir ayrılık gayrılık olmasının doğru olmadığının, bunun bir oluşturulan birtakım algı operasyonları ile gerçekleştirildiğini düşünüyorum.

"İncinmiş Saadet partili kardeşlerimiz varsa özür diliyorum"

Acı da sevinçte bir araya geliriz. Dünyaya bakış, ahirete bakış, yaşayışta ne farkımız var? Şuna ben de katılıyorum. Siyasetin sert rüzgârlarında yanlış anlaşılacak söylemler olabilir. Onun için Saadet Partili kardeşlerim incinmiş olabilir. Ben bu yüzden dolayı da kendilerinden özür diliyorum. Böyle bir hata varsa bu da bizim sorumluluğumuz. Bu da seçim yatırımı gibi düşünülmesin.

Bu ülkede başbakanlık bakanlık yapmış bir kardeşiniz olarak eğer böyle bir hata varsa bundan biz de sorumluyuz. Bunun da kardeşlerimizi incittiyse haklarını helal etsinler biz hiçbir zaman amacımız ayrıştırmak Saadet Partisi ve mensuplarını ayrı bir yere koymak gibi bir görevimiz olamaz. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu da bir seçim yatırımı gibi de düşülmesin yani seçimler gelir geçer biz birbirimizin yüzüne bakacağız. Her zaman birbirimizin yüzüne bakacağız. Yani onu ifade etmekte yarar görüyorum." ifadesini kullandı. 

Sosyal medya hesabından da ziyareti duyuran Yıldırım, "Biz ezelden beri kardeşiz, dostuz. Eski hatıralarımızı yâd ettik. Gayet verimli bir ziyaret oldu." ifadelerini kullandı.

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