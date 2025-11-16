Bilgisayarınızda bunu yaptıysanız yandınız! Microsoft'tan dev karar

Microsoft, Windows kurulumunda popüler olarak kullanılan korsan etkinleştirme yöntemini tamamen devre dışı bıraktı.

Microsoft, Windows işletim sisteminde uzun süredir kullanılan korsan etkinleştirme yöntemlerinden birini devre dışı bıraktı. Windows 11 için yayımlanan KB5068861 ve KB5067112 güncellemeleriyle birlikte, korsan Windows kopyalarının çevrimdışı olarak etkinleştirilmesini sağlayan KMS38 yöntemi artık kullanılamıyor.

RESMEN TARİHE KARIŞTI

KMS38 yöntemi, korsan kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen aktivasyon yollarından biriydi. Yöntem, GatherOSstate.exe dosyasında yapılan manipülasyonla Windows etkinleştirme süresini 180 günden 2038 yılına kadar uzatabiliyordu. İnternet bağlantısı gerektirmemesi ve uzun süreli aktivasyon sağlaması nedeniyle yaygın olarak kullanılıyordu.