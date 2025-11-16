Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle ay-yıldızlıların İspanya ile oynayacağı maçın aday kadrosundan çıkarıldı. Ümit Milli Takım'dan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek aday kadroya dahil edildi

Türkiye Futbol Federasyonun (TFF) açıklamasına göre 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off aşamasına yükselen millilerin 18 Kasım Salı günü deplasmanda İspanya ile yapacağı 6. ve son maç öncesinde aday kadroda değişiklikler yapıldı.

Türkiye'nin E Grubu'ndaki 5. maçında dün Bulgaristan ile yaptığı karşılaşmada sağ el bileğinden sakatlık yaşayan Hakan Çalhanoğlu kadrodan çıkarılırken yerine Ümit Milli Takım'dan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.