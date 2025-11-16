BIST 10.566
DOLAR 42,25
EURO 49,13
ALTIN 5.551,47
HABER /  DÜNYA

İlginç kaza! Pensilvanya'da yaşayan adamı köpeği vurdu...

İlginç kaza! Pensilvanya'da yaşayan adamı köpeği vurdu...

Pensilvanya'nın Berks County kentinde meydana gelen ilginç bir olayda, bir köpek, sahibinin temizlediği tüfeğe kazara basınca silah ateş aldı. Köpeğin sahibi bu sıra dışı kazada ciddi şekilde yaralandı.

Abone ol

Pennsylvania'da bir evde meydana gelen sıra dışı kazada, bir köpeğin yatağa atlaması sonucu silah ateş aldı ve sahibi yaralandı. Olay polisleri de şaşkına çevirdi.

TÜFEĞİ YATAĞIN ÜZERİNE KOYDU

Polis, gece yarısı çevredekilerin silah sesi ihbarı üzerine olaya müdahale etti. Yetkililer, 53 yaşındaki adamın evinde tüfeğini temizlerken yatağın üzerine koyduğunu ve bu sırada köpeğinin yatağa atlamasıyla silahın ateş aldığını açıkladı. Olay sonucunda kurşun adamın sırtına isabet etti.

CİDDİ ŞEKİLDE YARALANDI

Yaralı adam, hızlı bir şekilde yerel bir hastaneye kaldırıldı ve ciddi yaralanmaları nedeniyle ameliyata alındı.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye Emekliler Derneği emekliler için seyyanen zam talep etti
Türkiye Emekliler Derneği emekliler için seyyanen zam talep etti
Çin, Güney Çin Denizi'nde bombardıman uçaklarıyla devriye yaptı
Çin, Güney Çin Denizi'nde bombardıman uçaklarıyla devriye yaptı
CHP'nin içine ettiler yazar Yücel Koç'un yazısı gündem oldu
CHP'nin içine ettiler yazar Yücel Koç'un yazısı gündem oldu
İspanya-Türkiye maçının hakemi belli oldu
İspanya-Türkiye maçının hakemi belli oldu
İsrail ordusu işgal ettiği Suriye'nin ganeyinde ihlallerini sürdürüyor
İsrail ordusu işgal ettiği Suriye'nin ganeyinde ihlallerini sürdürüyor
Şanlıurfa'da inşaatta çökme meydana geldi! 2 işçi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da inşaatta çökme meydana geldi! 2 işçi hayatını kaybetti
10 firari suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi! 7'si kırmızı bültenle aranıyordu
10 firari suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi! 7'si kırmızı bültenle aranıyordu
Bakan Uraloğlu açıkladı: Acil durumda 1,4 milyon kişi metro tünellerine sığınabilecek
Bakan Uraloğlu açıkladı: Acil durumda 1,4 milyon kişi metro tünellerine sığınabilecek
IBAN'a para transferinde yeni dönem! O tarihte resmen başlıyor...
IBAN'a para transferinde yeni dönem! O tarihte resmen başlıyor...
ABD Başkanı Trump BBC'ye fena taktı 5 milyar dolar istiyor
ABD Başkanı Trump BBC'ye fena taktı 5 milyar dolar istiyor
Belediye Başkanı Rasim Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
Belediye Başkanı Rasim Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
Komisyon ikinci kez güvenlik bürokrasisini dinleyecek
Komisyon ikinci kez güvenlik bürokrasisini dinleyecek