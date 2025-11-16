İlginç kaza! Pensilvanya'da yaşayan adamı köpeği vurdu...

Pensilvanya'nın Berks County kentinde meydana gelen ilginç bir olayda, bir köpek, sahibinin temizlediği tüfeğe kazara basınca silah ateş aldı. Köpeğin sahibi bu sıra dışı kazada ciddi şekilde yaralandı.

Pennsylvania'da bir evde meydana gelen sıra dışı kazada, bir köpeğin yatağa atlaması sonucu silah ateş aldı ve sahibi yaralandı. Olay polisleri de şaşkına çevirdi.

TÜFEĞİ YATAĞIN ÜZERİNE KOYDU

Polis, gece yarısı çevredekilerin silah sesi ihbarı üzerine olaya müdahale etti. Yetkililer, 53 yaşındaki adamın evinde tüfeğini temizlerken yatağın üzerine koyduğunu ve bu sırada köpeğinin yatağa atlamasıyla silahın ateş aldığını açıkladı. Olay sonucunda kurşun adamın sırtına isabet etti.

CİDDİ ŞEKİLDE YARALANDI

Yaralı adam, hızlı bir şekilde yerel bir hastaneye kaldırıldı ve ciddi yaralanmaları nedeniyle ameliyata alındı.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.