BIST 10.566
DOLAR 42,25
EURO 49,13
ALTIN 5.551,47
HABER /  SPOR

Toprak Razgatlıoğlu, ilk resmi MotoGP testine 18 Kasım'da çıkacak

Toprak Razgatlıoğlu, ilk resmi MotoGP testine 18 Kasım'da çıkacak

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, ilk resmi MotoGP Dünya Şampiyonası testine 18 Kasım Salı günü çıkacak.

Abone ol

Bu sezon üçüncü Dünya Superbike şampiyonluğunu (WSBK) ilan eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'nın Valencia kentinde gerçekleştirilecek MotoGP testinde Yamaha motoruyla piste çıkacak.

Aragon'da 10 Kasım'da yapılan hazırlık testine de katılan milli sporcu, en hızlı turu atan Honda test sürücüsü Aleix Espargaro'nun sadece 0.5 saniye gerisinde kalmıştı.

WSBK kariyerini zirvede noktalayan Toprak, 2026 sezonunda Yamaha takımıyla MotoGP’de yarışacak ilk Türk sporcu olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan Bahçeli'nin "kurucu önder" ifadelerine yönelik eleştirilere yanıt
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan Bahçeli'nin "kurucu önder" ifadelerine yönelik eleştirilere yanıt
Türkiye Emekliler Derneği'nden emekliler için seyyanen zam talebi
Türkiye Emekliler Derneği'nden emekliler için seyyanen zam talebi
İlginç kaza! Pensilvanya'da yaşayan adamı köpeği vurdu...
İlginç kaza! Pensilvanya'da yaşayan adamı köpeği vurdu...
Türkiye Emekliler Derneği emekliler için seyyanen zam talep etti
Türkiye Emekliler Derneği emekliler için seyyanen zam talep etti
Çin, Güney Çin Denizi'nde bombardıman uçaklarıyla devriye yaptı
Çin, Güney Çin Denizi'nde bombardıman uçaklarıyla devriye yaptı
CHP'nin içine ettiler yazar Yücel Koç'un yazısı gündem oldu
CHP'nin içine ettiler yazar Yücel Koç'un yazısı gündem oldu
İspanya-Türkiye maçının hakemi belli oldu
İspanya-Türkiye maçının hakemi belli oldu
İsrail ordusu işgal ettiği Suriye'nin ganeyinde ihlallerini sürdürüyor
İsrail ordusu işgal ettiği Suriye'nin ganeyinde ihlallerini sürdürüyor
Şanlıurfa'da inşaatta çökme meydana geldi! 2 işçi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da inşaatta çökme meydana geldi! 2 işçi hayatını kaybetti
10 firari suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi! 7'si kırmızı bültenle aranıyordu
10 firari suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi! 7'si kırmızı bültenle aranıyordu
Bakan Uraloğlu açıkladı: Acil durumda 1,4 milyon kişi metro tünellerine sığınabilecek
Bakan Uraloğlu açıkladı: Acil durumda 1,4 milyon kişi metro tünellerine sığınabilecek
IBAN'a para transferinde yeni dönem! O tarihte resmen başlıyor...
IBAN'a para transferinde yeni dönem! O tarihte resmen başlıyor...