Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! El ele yakalandılar
2 kez evlenip boşanan oyuncu Ahu Yağtu'nun gönlünü meslektaşı Bora Cengiz'e kaptırdığı ortaya çıktı. Ahu Yağtu ve sevgilisi Bora Cengiz el ele kameraya yakalandı.
Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, 16 Eylül’de yaşadığı rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılmış ve yapılan tetkiklerde beyin anevrizması teşhisi konulmuştu.
Yaşadığı rahatsızlık sonrası bir süre hastanede tedavi gören oyuncu şu sıralar özel hayatıyla gündemde.
Bir dönem Cem Yılmaz ile evli olan ve boşanma sonrası nafaka krizi yaşayan Ahu Yahtu yeni aşka yelken açtı.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ahu Yağtu, gönlünü kendisi gibi oyuncu olan Bora Cengiz'e kaptırdı.
