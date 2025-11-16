BIST 10.566
Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! El ele yakalandılar

|
2 kez evlenip boşanan oyuncu Ahu Yağtu'nun gönlünü meslektaşı Bora Cengiz'e kaptırdığı ortaya çıktı. Ahu Yağtu ve sevgilisi Bora Cengiz el ele kameraya yakalandı.

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! El ele yakalandılar - Resim: 1

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, 16 Eylül’de yaşadığı rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılmış ve yapılan tetkiklerde beyin anevrizması teşhisi konulmuştu.

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! El ele yakalandılar - Resim: 2

Yaşadığı rahatsızlık sonrası bir süre hastanede tedavi gören oyuncu şu sıralar özel hayatıyla gündemde. 

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! El ele yakalandılar - Resim: 3

Bir dönem Cem Yılmaz ile evli olan ve boşanma sonrası nafaka krizi yaşayan Ahu Yahtu yeni aşka yelken açtı.

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! El ele yakalandılar - Resim: 4

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ahu Yağtu, gönlünü kendisi gibi oyuncu olan Bora Cengiz'e kaptırdı.

