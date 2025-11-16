BIST 10.566
ABD'de polis tarafından öldürülen Ali İhsan Bayhan'ın cenazesi Ankara'da toprağa verildi

ABD'de zorunlu psikiyatrik muayene yapılması gerekçesiyle polis gözetiminde hastaneye götürülmeye çalışılırken vurularak hayatını kaybeden Ali İhsan Bayhan'ın cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.

Bayhan için Ahmet Efendi Camisi'nde öğle vakti ailesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Bayhan'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Bayhan'ın ailesi, 5 Kasım'da ABD mahkemesine başvurarak, Ali İhsan Bayhan'a zorunlu psikiyatrik muayene yapılmasını istemişti.

Mahkemenin talebi kabul etmesinin ardından ABD polisi, evine geldiği Ali İhsan Bayhan'ın silahına uzandığı gerekçesiyle ateş açarak Bayhan'ı öldürmüştü.

