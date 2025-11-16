BIST 10.566
Düzce'de akraba kavgasında kan aktı

Düzce'de akrabalık bulunan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Aralarında husumet olduğu öğrenilen akraba iki aile arasında Koçyazı Mahallesi Sultan Camisi yakınlarında kavga çıktı. Bıçak ve ateşli silahların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Düzce'de akraba kavgasında kan aktı - Resim: 0

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Güvenlik çemberine alınan bölgede olay yeri ekipleri inceleme yaptı.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

