Bilal Erdoğan gençlere soruyorum şaşırıyorlar diyerek anlattı: Dünyada üç ülkeden bir tanesi Türkiye

Bilal Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi kapasitesinin önemli ölçüde geliştiğini belirterek, "Kişi başına milli gelir ise 17 bin doları aştı. Bazen gençlere soruyorum, şaşırıyorlar. 'Türkiye'den başka 85 milyonun üzerinde nüfusu ve 15 bin doların üzerinde milli geliri olan kaç ülke var' diyorum? Sadece iki ülke var. ABD ile Japonya. Yani bu düzeyde milli geliri olan dünyada üç ülkeden bir tanesi Türkiye." dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından "YTB Kültür Elçileri Buluşması" kapsamında "Türkiye'nin Uluslararası Eğitim Vizyonu" paneli gerçekleştirildi.

Üniversitede düzenlenen panele, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, YTB Başkan Vekili Abdulhadi Turus ve İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan katıldı.

Panelde konuşan Erdoğan, YTB'nin uluslararası öğrencilere yönelik çalışmalarını üst düzeyde bulduğunu aktararak, İbn Haldun Üniversitesinin de uluslararası öğrenci oranı bakımından Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasında yer aldığını söyledi.

Uluslararası öğrencilerin üniversite hayatına entegrasyonuna büyük önem verdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Bununla ilgili yoğun çalışıyoruz. Bu bakımdan da belki YTB'ye en yakın üniversite biz olabiliriz zihniyet olarak." dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin son 30 yılda ekonomik ve siyasi kapasitesini önemli ölçüde artırdığına işaret ederek, "O zamanın Türkiye'sinde kişi başına milli gelir 2-3 bin dolar arasında sıkışmıştı. Türkiye'nin toplam milli geliri de 200 milyar dolarlarda sıkışmıştı. Bugünün Türkiye'sinde milli gelir 1,6 trilyon dolara yaklaştı. Kişi başına milli gelir ise 17 bin doları aştı. Bazen gençlere soruyorum, şaşırıyorlar. 'Türkiye'den başka 85 milyonun üzerinde nüfusu ve 15 bin doların üzerinde milli geliri olan kaç ülke var' diyorum? Sadece iki ülke var. ABD ile Japonya. Yani bu düzeyde milli geliri olan dünyada üç ülkeden bir tanesi Türkiye." diye konuştu.

Türkiye'nin yaklaşık 350 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Erdoğan, eğitim seviyesi ile ilham olarak verecek çok şeyin olmasının Türkiye'yi dünyanın önemli eğitim adreslerinden bir tanesi haline getirdiğini dile getirdi.

Erdoğan, dünyadaki savaşlar, çatışmalar ve adaletsizliklerden bahsederek, "Artık sistemin egemen gücü olarak gördüğümüz Batı medeniyeti bu sorunlarla ilgilenmiyor, maalesef. Hani bırakın bu sorunları üretiyor olmasını, bu sorunları gündemine dahi almıyor artık. Dünyada, dünyanın bu sancılarıyla başa çıkmak için fikri üretim yapan, farklı bir paradigma ortaya koyan bir ülkedir Türkiye." ifadelerini kullandı.

"Ülkelerine dönen uluslararası öğrencilerimiz Türkiye ile ilişkilerini sürdürüyor"

Bilal Erdoğan, Türkiye'deki uluslararası öğrencilerin sorunlarına değinerek, "Uluslararası öğrenci arkadaşlarımızın son dönemde Türkiye'de de yükselen yabancı düşmanlığıyla ilgili sorunlar yaşıyor olabileceklerini tahmin ediyorum. Bunları da geçici bir faz olarak görüyorum. Ama Türkiye'nin, dünyanın ihtiyaç duyduğu yeni soluğu verebilecek bir ülke olduğunu da gördüklerine inanıyorum. Onun için ülkelerine dönen uluslararası öğrencilerimiz Türkiye'yi çok sevdiklerini söylüyorlar, ilişkilerini sürdürüyorlar." şeklinde konuştu.

Türkiye bursları ve uluslararası öğrenci programlarının temelinde farklı bir yaklaşım bulunduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye bu uluslararası öğrencileri ağırlama işini veyahut Türkiye Bursları aracılığıyla verdiği bursları bir ticari gelir kaynağı olduğu için yapmıyor. Bunun bir tarafında Türkiye'nin dünyada doğru tanınmasında büyük katkısı vardır. Çünkü Türkiye dünya için alternatif paradigma arayışı olan bir ülke olduğunu gizleyen bir ülke değil. Dünyanın hakim düzenine meydan okumaları olan bir ülke. Dolayısıyla bence gelen misafir öğrencilerimizin, uluslararası öğrencilerimizin gittikleri ülkelerde Türkiye'yi doğru tanıyan ve doğru tanıtan birer birey olmaları bizim için çok kritik. Ülkemiz için bu bir kazanç."

YTB Başkan Vekili Abdulhadi Turus da Türkiye Bursları programının en ayırt edici yönlerinden birinin kapsayıcı ve bütüncül bir sistem üzerine kurulması olduğunu söyledi.

Türkiye Bursları kapsamında öğrencileri, başvurudan mezuniyet sonrasına kadar yakından izlediklerini, Türkiye'ye getirilip üniversiteye yerleştirilmesine kadarki süreci takip ettiklerini anlatan Turus, şöyle konuştu:

"Hemen hemen 100 ülkede yüz yüze mülakatlar yapıyoruz. Öncesinde sınavlar yapıyoruz. Öğrenciyle birebir görüşüyoruz. O öğrencinin Türkiye'de hangi üniversitede, hangi şehirde, hangi bölümde oturacağı noktasında belirli katmanlarımız var. Sonra Türkiye'ye getiriyoruz. Getirdikten sonra sadece üniversiteye göndermiyoruz. Onun barınma sistematiğinin de altyapısını oluşturuyoruz. O öğrencinin hangi yurtta ya da hangi evde kalması gerektiği noktasında da çalışma yapıyoruz. Öğrencilerle mezuniyet sonrasında da bağımız kopmuyor. Türkiye burslarında tek bir şartımız var. Buradan mezun olduktan sonra ülkelerine dönmelerini ve burada aldığı eğitimi, tecrübeyi orada uygulamalarını istiyoruz."